لماذا وجه عشرات النواب انتقادات شديدة للبعثة الأممية؟

وجه عشرات النواب انتقادات شديدة اللهجة لدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معتبرين أنها تتدخل بشكل سافر في الشؤون الليبية.

وقال النواب في بيان لهم أنه “في خضم الأحداث الجارية أصبح من الواضح إمعان بعض الأطراف الدولية في العبث بالقضية الليبية من خلال تصرفات غير مسؤولة تهدف إلى وضع العصا في الدولاب ونصب العثرات أمام الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات بين الفرقاء وتوحيد مؤسسات الدولة الخدمية والعسكرية والأمنية”.

وأعرب النواب الموقعين على البيان وعددهم “67” عن خشيتهم من أن “تكون البعثة الأممية هي إحدى وسائل تلك الأطراف لتحقيق ما تصبو إليه” وتابع “فإننا …نطالع تصريحات المبعوث الأممي بخصوص الوضع في ليبيا والتي أصبحت في معظمها تمثل تدخلا سافرا في شؤون الليبيين وتجاوزا لمهام البعثة الأممية للدعم في ليبيا” والتي تعنى “بإجراء حوار سياسي يضم الجميع وتعزيز المصالحة الوطنية والشروع في عملية وضع الدستور والعملية الانتخابية”.

وأضاف البيان “ان كل التصريحات الصادرة عن البعثة أو عن رئيسها والتي تدفع في اتجاه إدخال البلاد في مرحلة انتقالية رابعة لا يكون أساسها الدستور الدائم للبلاد هي مرفوضة تماما وغير مرحب بها خصوصا وان شواهد التاريخ أثبتت بأن توالي المراحل الانتقالية وتعددها لا يجر على الدول التي تمر بمرحلة تحول في أنظمتها السياسية إلا الخراب والدمار ولنا في دول المنطقة والجوار الدليل (كمصر وتونس من جهة واليمن والعراق من جهة أخرى”.

وزاد البيان أن “ما يثير الاستغراب والدهشة أن لا تدفع البعثة نحو إجراء انتخابات على أساس النظام الأساسي الدائم للبلاد ورغم أن الإجراءات المطلوبة لذلك هي نفس الإجراءات المطلوبة لإجراء انتخابات لمرحلة انتقالية جديدة ربما أسهل من حيث كونها لن تتطلب تعديل دستوري جديد “

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية