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القوات الخاصة تنتظر التعليمات لاقتحام درنة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أنهت القوات الخاصة الصاعقة استعدادها من أجل الانطلاق لتحرير مدينة درنة من براثن الإرهابيين.

وأعلن المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار “عبد الكريم صبره” في تصريح صحفي بأن أفراد غرفة السيطرة المتحركة بالقوات الخاصة الصاعقة، أعلنوا من داخل محاور مدينة درنة الثلاثاء استعدادهم التام لتلقي التعليمات بشأن اقتحام المدينة .

يُذكر أن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي والحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري، أصدر السبت الماضي، تعليماته بإطلاق معركة تحرير مدينة درنة، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من القائد العام للجيش .

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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