منظمة "شيزفي" تواصل العمل داخل جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس

يواصل فريق العمل الخاص بمنظمة شيزفي للأسبوع الثاني على التوالي مهامه داخل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن منظمة شيزفي هي منظمة إنسانية غير حكومية تعمل على فحص الحالات التي تحتاج للدعم النفسي الاجتماعي.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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