طيران البراق يوضح ملابسات رحلة بنينا

أفادت شركة طيران البراق، الثلاثاء، بأن الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر هلع الركاب داخل طائرة البراق بعد إقلاعها من مطار بنينا ببنغازي، هو نتيجة مرورها بحالة من الاهتزاز الشديد غير المألوف.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية، أنه بعد إقلاع الطائرة من مطار بنينا، مساء الاثنين، متوجهة نحو مطار معيتيقة، وعلى ارتفاع 5000 قدم تصاعدياً تقريباً، مرت الطائرة بمنطقة “مطبات” هوائية بين متوسطة وشديدة، مشيرة إلى أن الطائرة مرت بمنطقة انعكاس في درجة الحرارة “أي زيادة الحرارة مع زيادة ارتفاع الطائرة”، في حين أن الطبيعي هو أن تنخفض درجة الحرارة وفقاً للقوانين الفيزيائية، وفقا للشركة .

وأكدت الشركة أنه جرى إبلاغ الركاب مباشرة عن هذه “المطبات” الهوائية، وأن ما يتداول خارج نطاق هذا الشرح عن سقوط الطائرة، هو من “وهم ورسم بعض الركاب لأفكار لا نعلم مصدرها، ولا يوجد بها أي ثوابت علمية”، حسب الشركة.

وأضافت الشركة أن هذا الاختلاف في درجات الحرارة المسمى بـ “temperature inversion” سبّب تيارات عمودية تنتج عنها “مطبات” هوائية من متوسطة لشديدة، مبينة أن هذه “المطبات” عادةً ما تخيف الركاب بشكل كبير، وقد ينتج عنها بعض الرضوض لبعض الركاب نتيجة اصطدامهم ببعض أو بمقاعد الطائرة.

وأشارت الشركة إلى أن ما حدث كان ظاهرة فيزيائية نادرة تعامل معها طاقم الطائرة بحرفية ومهنية عالية، وتمكن من إيصال الطائرة إلى مطار معيتيقة بسلام.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة من الخوف والهلع أصابت الركاب داخل طائرة البراق المتجهة من مطار بنينا ببنغازي إلى مطار معيتيقة بطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية