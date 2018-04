تفاصيل زيارة بداد قنصو لبلدية الحرابه

المتوسط:

أجرى وزير الحكم المحلي بداد قنصو، برفقة عضو مجلس النواب عن الحرابة علي العيساوي زيارة رسمية لبلدية الحرابة أمس الاثنين.

وبحسب بيان للبلدية، انطلقت الزيارة باستقبال رسمي في محلة الجوش، ثم زار «قنصو»، المركز الصحي بالجوش ومقر الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة، ومن ثم انتقل إلى محلة البدرانة الغربية، والتي زار فيها المركز الصحي بالمحلة، وواصل زيارته بإتجاه البدارنة الشرقية، والتي زار فيها المركز الصحي أيضا.

وتوجه«قنصو» بحسب البيان، إلى الحرابة، حيث زار المشفى القروي بمحلة جريجن، ومن ثم إلى مقر الحرس البلدي بمحلة الضاهر، واتجه بعدها إلى ابار المياه للوقوف على عليها في عين المكان، ثم تواصلت الزيارة الي محلة طمزين، حيث زار المركز الصحي ومقر الحرس البلدي والاطلاع على محطة المياه، ثم انهى زيارته بالعودة إلي الحرابة.

