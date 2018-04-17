الاتحاد الأفريقي يجتمع حول ليبيا في حضور سلامة

أديس أبابا-العنوان

يشهد مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا اليوم الثلاثاء اجتماعا رفيع المستوى حول ليبيا في حضور المبعوث الأممي غسان سلامة، وذلك لمراجعة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه المسائل.

وكان سلامة قد ناقش يوم أمس الإثنين مع سفراء النيجر لدى الاتحاد الأفريقي ولدى ليبيا زكرياو آدم مايغا والحسين ملول، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن السفير إسماعيل الشرقي، القضايا المتعلقة بالهجرة الغير منتظمة وعودة المهاجرين وتأمين الحدود بين البلدين بالإضافة إلى جهود المصالحة في البلاد.

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