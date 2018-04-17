تعاون ليبي ألماني في المجال الأمني

اتفق رئيس هيئة السلامة الوطنية ورئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للتدريب مع الملحق الأمني للشرطة الاتحادية الألمانية، الإثنين، على تقديم ألمانيا برامج تدريبية إلى العناصر الأمنية، بالإضافة إلى تزويدها ببعض الإمكانيات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون، وحضره كل من معاون مدير الإدارة العامة للتدريب ورئيس مكتب التعاون الدولي بإدارة العلاقات، لبحث آليات تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا وألمانيا.

وناقش مسؤولي التدريب في اجتماع منفصل، تجهيز قدرات هيئة السلامة الوطنية، وفق ما نقلته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

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