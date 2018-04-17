عمران: بيان النواب خطوة في الاتجاه الصحيح

قالت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، الثلاثاء، إن بيان الـ 67 نائبا من مجلس النواب بخصوص الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضافت عمران في تصريح للرائد، أن بيان النواب يعدّ استدراكًا مهمًّا وفهمًا دقيقًا لنتائج الشروع في انتخابات دون أساس دستوري، بتأكديهم أن توالي وتعدد المراحل الانتقالية وعدم الاعتماد على دستور دائم للبلاد، لن يجر سوى الخراب والدمار على دولة تمر بتغيير في نظامها السياسي.

وأعربت عمران عن أملها أن يسارع النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور؛ لإكمال المسار الدستوري بإقرار دستور دائم للبلاد، خصوصا بعد توضيحهم في البيان أن الإجراءات المطلوبة لإجراء الانتخابات هي ذاتها المطلوبة لإجراء عملية الاستفتاء.

يشار إلى أن 67 نائبا من مجلس النواب عبّروا، في بيان لهم الاثنين، عن رفضهم لتصريحات البعثة الأممية ورئيسها التي تدفع نحو إدخال البلاد في مرحلة انتقالية رابعة لا يكون أساسها الدستور الدائم، حسب وصفهم.

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