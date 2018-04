اليوم .. مجلس النواب يعقد جلسته

خاص المتوسط

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة في مدينة طبرق.

وقالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” إنه من المقرر أن تناقش جلسة البرلمان اليوم بعض الاستحقاقات المدرجة بجدول الأعمال واستكمال بحث شغر منصب رئيس ديوان المحاسبة

وكان عضو مجلس النواب بدر العقيبي أكد أمس الاثنين أن البرلمان ناقش خلال جلسته الرسمية بند الميزانية العامة للدولة لعام 2018 بحضور حوالي 60 نائبا.

كما أكد أداء الوزراء الجدد اليمين القانونية، وأشار إلى أن من قام بأداء القسم القانوني هم وزراء الداخلية والعدل والتعليم الجدد.

