بشر يؤكد انخفاض عدد المهاجرين المحتجزين لدى ليبيا

طرابلس-العنوان

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس العميد محمد بشر إن عدد المهاجرين المحتجزين سجل انخفاضا واضحا على مدى عام بتراجعه من 27 ألف شخص في مايو إلى 5200 حاليا.

واعتبر بشر أن هذا الانخفاض سمح بإغلاق حوالي 20 مركزا للاحتجاز منذ مايو 2017، مشيرا إلى أنه بذلك لم يعد هناك في البلاد سوى 32 مركزا مقابل 53 مايو 2017.

وأوضح بشر أن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة تعتبر المهاجرين البالغ عددهم 5200 حاليا في ليبيا لاجئين ويفترض أن يتم نقلهم إلى دول أخرى، مؤكدا أن معظمهم ينحدرون من أثيوبيا والصومال وإريتريا.

وتقول المفوضية السامية للاجئين إن هناك 48 ألف لاجئ مسجلين لديها وتأمل في نقل بين 5 آلاف و10 آلاف منهم إلى دول أخرى في 2018.

المصدر-( أ ف ب)

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