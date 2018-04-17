بيروني: موقفنا متفق مع “الأعلى للدولة” حول المؤتمر الجامع

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بيروني”، تطابق موقف بلاده مع موقف رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بشأن حصر دور المؤتمر الجامع في دعم مساعي المصالحة الوطنية، والضغط على الأجسام الشرعية؛ للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وشدد بيروني، خلال لقاءه الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على ضرورة إجراء حوار شامل تشارك فيه كافة الأطراف المعترفة بالاتفاق السياسي، والداعمة لمبدأ تقاسم السلطة.

يشار إلى أن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة أكد، في تصريحات سابقة له، عقد المؤتمر الوطني الجامع عقب انتهاء شهر رمضان المقبل.

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