غريان :إغلاق الطريق الرابط بين الجنوب والغرب والشمال

أعلنت بلدية غريان عن قفل الطريق الرئيسي الرابط بين مُدن الجنوب والغرب والشمال والذي يمر بمدينة غريان التي تعتبر مركز ربط بين كافة الاتجاهات .

وأوضح ديوان المجلس البلدي للمدينة أنه بناء على التقارير المقدمة من قسم المرور وقسم الدوريات بمديرية أمن غريان، ومكتب المواصلات ومصلحة الطرق والجسور وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالبلدية والتي تفيد بتضرر الطريق الرئيسي الرابط بين مُدن الجنوب والغرب والشمال، وحدوث انهيارات كبيرة في عِدة أجزاء منه مما تسبب في حوادث سير وأضرار بشرية ومادية فقد تقرر قفل القطاع المتضرر من هذا الطريق.

وأضاف انه جرى تغيير اتجاه سير الشاحنات من بوابة القضامة جنوب مدينة غريان إلى مسارات أخرى تفادياً لأي أضرار، وذلك اعتباراً من يوم غداً الأربعاء.

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