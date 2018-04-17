انتهاك قرار وقف إطلاق النار في سبها

شهدت مدينة سبها تجدد الاشتباكات المسلحة في محيط معسكر اللواء السادس مشاة فجر الثلاثاء، في الوقت الذي أكد فيه اللواء السادس مشاة على التزامه باتفاق طرفي النزاع على وقف إطلاق النار باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومكونات الجنوب علي ابوسبيحه أن تجدد الاشتباكات المسلحة يعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات وقف إطلاق النار في المدينة، مُشيراً إلى استمرار محاولات المجلس للتوصل إلى قرار ينهي الاشتباكات المسلحة.

ومن المنتظر أن يعقد كل من المجلس الاجتماعي لقبائل ومكونات الجنوب ولجنة قبائل التبو اجتماعا لمناقشة أوضاع الطريق الزراعي وضمان إبقاءه مفتوحاً، بعد أن تسبب إغلاقه في عرقلة حركة المواطنين أثناء الدخول والخروج من المدينة.

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