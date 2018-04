«جلالة» يبحث مع المهجرين الليبيين مشاكلهم في مصر

المتوسط:

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلاله، عددا من المهجرين والنازحين، بجمهورية مصر العربية، للوقوف على المعاناة التي يواجهونها والمتمثلة في التعليم، والصحة، والظروف المعيشية، أمس الاثنين.

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فقد عقد بحضور عدد من النساء المهجرات، وتناول مشاكل تسديد رسوم التعليم الأساسي والجامعي لأبنائهن والالتحاق بها، بالإضافة إلى معالجة مشاكل الإقامة وما يترتب عليها من ضرائب مالية.

كما ناقش «جلاله»، مع عدد من الشباب المهجرين الجانب الإنساني والاجتماعي والسياسي لقضية المهجرين، والذين أكدوا على أنها قضية أمن قومي ويجب معالجتها وفق أسس مجتمعية سليمة تدخل فيها جميع مكونات المجتمع الليبي. وتطرق اللقاء، إلى البحث في آلية إنهاء قضية المهجرين ومعالجة مشكلة الملاحقات الشخصية وتفعيل قانون العفو العام.

وأعرب الحضور، عن أملهم في الأخذ بالمبادرات المقدمة في لم الشمل والتصالح، مؤكدين على أنهم يعولون الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل المصالحة الشاملة وإعادة صياغة الخطاب الإعلامي لدعوة إلى التصالح ولم شمل كل الليبيين، كما رحبوا بزيارة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين ووقوفه على معاناتهم واهتمامه بأوضاعهم والمشاكل التي تواجههم.

