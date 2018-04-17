بيروني: اتفاقية الهجرة مع ليبيا ليست لتوطين المهاجرين في الجنوب

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بيروني”، إن اتفاقية الهجرة غير القانونية المبرمة مع حكومة الوفاق ليس الهدف منها توطين المهاجرين في الجنوب، بل السير في خطين متوازيين، هما: تطوير الجنوب، ومكافحة الهجرة غير القانونية.

وأكد بيروني، خلال لقاءه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، سعي بلاده لإيجاد برنامج لتطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية، خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني هناك، مجددا التزام بلاده بدعم الاستقرار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

يشار إلى أن حكومة الوفاق اتفقت، في يناير من العام الماضي، مع الحكومة الإيطالية على تفعيل المعاهدة الموقعة مع ليبيا عام 2008 حول الهجرة غير القانونية.

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