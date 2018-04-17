خاص المتوسط

قال مدير مكتب وزير الدول لشؤون المهجرين والنازحين، أحمد إسماعيل، إن وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين “يوسف جلاله” أمس الإثنين، التقى أمس الاثنين لدى وصوله العاصمة المصرية القاهرة عددا من المهجرين والنازحين، بجمهورية مصر العربية للوقوف على المعاناة التي يواجهونها والمتمثلة في التعليم، والصحة، والظروف المعيشية.

في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن اللقاء، الذي عقد بحضور عدد من النساء المهجرات، مشاكل تسديد رسوم التعليم الأساسي والجامعي لأبنائهن والالتحاق بها، بالإضافة إلى معالجة مشاكل الإقامة وما يترتب عليها من ضرائب مالية.

وأشار إسماعيل، إلى أن وزير المهاجرين والنازحين عقد لقاء أخر مع عدد من الشباب المهجرين الجانب الإنساني والاجتماعي والسياسي لقضية المهجرين، والذين أكدوا على أنها قضية أمن قومي ويجب معالجتها وفق أسس مجتمعية سليمة تدخل فيها جميع مكونات المجتمع الليبي. وتطرق اللقاء، إلى البحث في آلية إنهاء قضية المهجرين ومعالجة مشكلة الملاحقات الشخصية وتفعيل قانون العفو العام، لافتا إلى أن الحضور أعربوا عن أملهم في الأخذ بالمبادرات المقدمة في لم الشمل والتصالح، مؤكدين على أنهم يعولون الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل المصالحة الشاملة وإعادة صياغة الخطاب الإعلامي لدعوة إلى التصالح ولم شمل كل الليبيين.

من جانبه دعا الوزير إلى بداية العودة الآمنة والطوعية لجميع المهجرين وفقا لبرنامج مجتمعي ضمن مصالحة وطنية شاملة لبناء دولة تستوعب كل الليبيين مشددا على أن ليبيا للجميع وبالجميع.

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The post “وزير المهاجرين بالوفاق” يبحث في القاهرة معاناة المهجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

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