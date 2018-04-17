بلدية ليبية تبدء في بيع اسطوانات الغاز للمواطنين بالمنظومة الإلكترونية

أعلن مجلس أبوسليم البلدي، بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة ببيع أسطوانات غاز الطهي، بالسعر الرسمي لوزارة الاقتصاد.

وقال عميد مجلس أبوسليم البلدي عبدالرحمن الحامدي إن تفعيل المنظومة يأتي بالاتفاق مع شركة البريقة لتسويق النفط، مشيرا إلى أن موزع الغاز “107” بمنطقة الكيزة سيكون نقطة تجميع الأسطوانات من المواطنين.

وبيّن الحامدي لموقع ليبيا الخبر أنه على المواطن أن يحضر معه كتيب العائلة، ثم يسلم أسطوانته للموزع، ويأخذ بطاقة تعبئة يقدمها عند تسلمه لأسطوانته خلال 24 ساعة.

وأوضح الحامدي، أن شركة البريقة هي من ستتحمل تكاليف النقل والمناولة؛ لضمان وصول الأسطوانة للمواطن بسعر دينارين للأسطوانة التي تزن 11كجم، ودينارين ونصف الدينار للأسطوانة التي تزن 15 كجم.

وفي سياق منفصل, , اعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن وصول شحنة وقود البنزين تقدر بثلاثة مليون وسبعة وعشرون ألف الى المنطقة الجنوبية.

وافادت الشركة في بيان لها مساء أمس الإثنين بوصول سبعمائة ألف من منتج الديزل وعدد ثلاث شاحنات غاز سائل لمستودع سبها النفطي عبر مستودع مصراته النفطي.

يشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط أعلنت، الاثنين، شروعها في افتتاح نقاط لبيع أسطوانات الغاز داخل البلديات ذات الكثافة السكانية؛ لمحاولة القضاء على السوق السوداء.

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