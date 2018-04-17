صنع الله يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الكورية الجنوبية

ليبيا – بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى ليبيا تشوي سونغ سو سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الكورية الجنوبية.

وجاء ذلك بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط خلال لقاء عقد أمس الإثنين بين صنع الله وسفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق له بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط.صلاح بن علي.

ومن جانبه أعرب السفير عن سعادته لتواجده في ليبيا ورغبة بلاده في تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات الكورية العاملة في مجال النفط والغاز.

صنع الله أكد على أن المؤسسة وشركاتها على استعداد لفتح جسور التعاون مع كافة الشركات الكورية، مشيراً لعزم المؤسسة على تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية خلال هذا العام.

كما حث صنع الله الشركات الكورية على التواصل مع الشركات الوطنية وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

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