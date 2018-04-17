بوخمادة يهدد باقتحام مدينة درنة والسيطرة عليها

هدد آمر القوات الخاصة الصاعقة في قوات عملية الكرامة ونيس بوخمادة باقتحام مدينة درنة بنفسه على رأس قواته لتحريرها ممن سماهم “الإرهابيين” القادمين من مصر وتونس والجزائر.

ودعا بوخمادة في كلمة مصورة ، من سماهم الليبيين المغرر بهم في المدينة إلى تسليم أنفسهم للحكماء والمشايخ ليشملهم العفو، حسب.

وأوضح أبوخمادة، أنه “لن يسمح للمجموعات القادمة من خارج ليبيا بتكوين بؤر إرهابية للتفريق بين الليبيين بحجة شرع الله، وأن مدينة درنة ستنحرهم مثلما نحرتهم في بنغازي بحسب وصفه.

وكانت قنوات موالية لعملية الكرامة أعلنت ليلة الأحد إنطلاق عملية السيطرة على مدينة درنة.

وفي سياق متثل، أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات طبية لمدينة درنة.

وأوضح فرع الهلال الأحمر درنة على صفحته الرسمية على الفيسبوك ، أنهم تسلموا من اللجنة 20 ألف حقنة أنسولين حيث سيجري تسليمها إلى مخازن إدارة الخدمات الصحية، والصيدلية المركزية بالمدينة.

وكان الهلال الأحمر في درنة وزع تطعيمات نحو 5 آلاف جرعة من الأنسولين على مخازن إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وتعاني مستشفيات المدينة وبخاصة “الهريش” تعاني نقصا حادا في الإمدادات الطبية والأدوية إضافة إلى انقطاع مياه الشرب على الأحياء السكنية بسبب منع وصول الوقود المشغل لمحطات التحلية، جراء الحصار الذي تفرضه قوات عملية الكرامة.

يشار إلى أن تجمع أهالي مدينة درنة حذّر في وقت سابق من تفاقم الأزمة الإنسانية داخل المدينة بعد تعطل الخدمات الصحية وانقطاع مياه الشرب.

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