اتفاق ليبي ألماني لدعم وزارة الداخلية المفوضة في مجالي التدريب والدعم

اتفق رئيس جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية المفوضة مع الملحق الأمني للشرطة الاتحادية الألمانية على تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالي التدريب والدعم.

وأفادت وزارة الداخلية المفوضة بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا الاتفاق جاء اليوم أثناء اجتماع ضم الجانبين بمقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة بحضور رئيس هيئة السلامة الوطنية ومدير الإدارة العامة للتدريب بالوزارة .. ليشمل إعداد برامج تدريبية وتأهيل قدرات هيئة السلامة الوطنية ودعم إمكانيات جهاز المباحث الجنائية من قبل الجانب الألماني.

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