«المجبري» يستعرض الترتيبات المالية لعام 2018 مع مصرف ليبيا المركزي

المتوسط

اجتمع نائب المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، الدكتور فتحي المجبري، مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور عبداللطيف التونسي، لمناقشة الترتيبات المالية لعام 2018.

وشارك في الاجتماع، ناجى عيسى، مدير إدارة البحوث والإحصاء، والدكتور محمد أبوسنينة، المستشار الاقتصادي بالمصرف، وفتحي الحاجي، مدير إدارة العمليات المصرفية.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي، الترتيبات المالية للعام الجاري التي أحالها المجلس لكل من المركزي، وديوان المحاسبة نهاية الأسبوع الماضي، والتي من المزمع أن تستمر المشاورات فيها مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحيث يتم إقرارها مع بداية الأسبوع القادم.

وكان «المجبري» قد التقى صباح أمس بالمحافظ، وتم الاتفاق على بداية المشاورات والانتهاء منها مع بداية الأسبوع القادم.

