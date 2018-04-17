سقوط ثلاثة جرحى في اقتحام القنصلية الليبية في الإسكندرية

قال القنصل الليبي في مدينة الإسكندرية اليوم، عادل الحاسي، إن القنصل السابق محمد صالح الدرسي وعددًا من أبناء عمومته واثنين من الدبلوماسيين بالقنصلية اقتحموا فجر اليوم الثلاثاء مقر القنصلية بالإسكندرية واستولوا عليها.

وأوضح الحاسي في تصريح صحفي أنه بعد اعتمادنا رسميًا من الحكومة المصرية يوم 13 مارس الماضي، قمنا بمباشرة عملنا بالقنصلية بشكل خدمي بعيدًا عن السياسة، لخدمة الجالية الليبية بالإسكندرية

وبيّن أنه تفاجأ صباح اليوم الثلاثاء بالهجوم على القنصلية من طرف القنصل السابق، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن الليبيين أحدهم في حالة خطيرة، بسبب قطع وريده بأداة حادة، والاستيلاء على مقر القنصلية والمستندات الموجودة به.

وناشد عادل الحاسي الحكومة المصرية ضرورة التدخل وحسم الأمر بترحيلهم وتسليمنا مقر القنصلية، خاصة أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أرسلت رسالة رسمية إلى الحكومة المصرية طلبت فيها رفع الحصانة عن الدرسي، بعد اقتحامه السفارة بالقاهرة وارتكاب بعض الأفعال الشائنة التي تسيء للدولة الليبية.

وشهدت السفارة الليبية بالقاهرة أزمة امتدت ثلاث سنوات وصراعا بين مجلس النواب الليبي وبين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي طالبت مرارا السلطات المصرية بحسم الملف.

الجدير بالذكر أن السلطات المصرية سلّمت في فبراير الماضي السفارة الليبية لحكومة الوفاق الوطني، بعد سيطرت دبلوماسيين تابعين لمجلس النواب الليبي على السفارة فترة كبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر