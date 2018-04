«عمليات عمر المختار» تعلن تدمير سيارة تضم عناصر إرهابية بدرنة

المتوسط

قال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبدالكريم صبره، في تصريحات صحفية، إنه «تم استهداف وتدمير سيارة نوع كنتر بمحور الحيلة في درنة من قبل الكتيبة 322 مدفعية التابعة لكتيبة 106، حيث أنها كانت تحمل أفراد للعناصر الإرهابية ومدفع هاون وتم تدميرها بمن فيها».

جدير بالذكر أن مدينة درنة شهدت أمس الاثنين اشتباكات ليلية عنيفة بين قوات الجيش ومجلس شورى درنة الإرهابي بمحور الظهر الحمر جنوبي درنة، وتستعد قوات الجيش لدخول المدينة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة.

