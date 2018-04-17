السراج يدعو إلى إعمال العقل في حل مشكلة درنة ويجدد رفض التصعيد العسكري

جدد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد السلاك موقف رئيس المجلس فائز السراج تجاه العمليات العسكرية في درنة، ونقل السلاك دعوة السراج إلى إعمال العقل والحكمة في حل مشكلة درنة وتأكيد دعمه للخيارات السلمية ورفضه للتصعيد واستعمال القوة العسكرية داخل المدن والتجمعات السكنية، بالإضافة إلى إدانته ورفضه الكامل للجماعات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف.

من جهة أخرى أكد مصدر أمني في غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة والتي تحاصر مدينة درنة فضل عدم نشر اسمه لموقع ليبيا الخبر أن ضواحي المدينة تشهد هدوءا نسبيا خلال الأيام الماضية، باستنثاء تبادل القصف المدفعي بين فترة وأخرى، مشيرا إلى أن التعليمات الخاصة بمدينة درنة لا تزال كما هي، حيث لم تصدر أي تعليمات جديدة باقتحام المدينة.

الجدير بالذكر أن قوات عملية الكرامة دفعت بتعزيزات عسكرية خلال الأسابيع الماضية إلى ضواحي مدينة درنة تجهيزا لعملية عسكرية لاقتحام المدينة التي تعاني من حصار خانق منذ نحو عشرين شهرا.

وتمنع قوات عملية الكرامة دخول المواد الغذائية والسلع والوقود إلى المدينة في محاولة للضغط على السكان وتسهيل عملية السيطرة على مدينة درنة.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقها حقوقيون ومنظمات محلية ودولية برفع الحصار عن المدينة إلا أن قوات عملية الكرامة رفضت رفع الحصار أو إجراء حوار مع المسؤولين المحليين في مدينة درنة.

وتقوم قوات عملية الكرامة بين فترة وأخرى باستهداف مدينة درنة وقصفها بالمدفعية الثقيلة والطائرات إلا أنها لم تنجح في السيطرة على المدينة أو اقتحامها حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المجموعات المسلحة المحلية في مدينة درنة تمكنت من طرد مسلحي تنظيم الدولة “داعش” في أبريل من عام 2016 بعد أيام من المواجهات.

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