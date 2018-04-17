البرلمان يعلق جلسته إلى الأسبوع المقبل

أكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق أن البرلمان علق جلسة اليوم الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش حول اعتماد الميزانية العامة للدولة.

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن بليحق قوله انه تم عقد جلسة رسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبين بليحق انه جرى خلال الجلسة مناقشة مشروع إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة الليبية لسنة 2018 والذي تقدمت به الحكومة الليبية المؤقتة لمجلس النواب لإقراره.

وأوضح أن لجنة المالية كانت عكفت على الاطلاع عليه وتعديله وإبداء رأيها بالخصوص قبل عرضه على النواب في جلسة اليوم الثلاثاء.

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