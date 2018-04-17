“طيران البراق”: اهتزاز الطائرة راجع إلى مطبات هوائية

أوضحت شركة طيران البراق أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيه طائرة تابعة لها في حالة اهتزاز وسط حالة من الفزع بين ركابها كان نتيجة عبورها منطقة مطبات هوائية.

وقالت الشركة في منشور على صفحتها بفيسبوك، إنه عقب إقلاع الطائرة من مطار بنينا في وجهتها لمطار معيتيقة وعلى ارتفاع خمسة آلاف قدم تصاعديا مرت الطائرة بمنطقة مطبات هوائية من متوسطة إلى شديدة.

وأوضحت أن الطائرة مرت بمنطقة انعكاس في درجة الحرارة في حين أن الطبيعي هو أن تنخفض درجة الحرارة وفقا للقوانين الفيزيائية، حسب الشركة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا لركاب طائرة البراق، يظهر فيه صراخ الركاب وسط حالة الرعب والخوف والهلع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية