«رئيس الهيئة» يُطالب عمداء البلديات بالحفاظ على المواقع السياحية

وجه رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، خطابًا إلى وزير الحكم المحلي، بشأن التحذير من الاعتداءات على المناطق السياحية المصنفة، والموارد الأولية، والمقومات السياحية، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وجاء في نص الخطاب: «مناشدة عمداء البلديات للتعاون مع الهيئة للحفاظ على المواقع السياحية والترفيهية، والغابات، والمنتزهات العامة والشواطىء، واستثمارها وفق المعايير التي تسهم في استمراريتها، وانتهاج السبل الكفيلة بالحفاظ عليها، وبما يسهم في تنميتها وتطويرها وفقاً للمخططات المعتمدة».

يذكر أن القانون رقم (7) لسنة 2004م بشأن السياحة، يمنع الترخيص بإنشاء أو تشغيل وإدارة المحال العامة السياحية، إلا بموافقة من الهيئة العامة للسياحة، ومنع البناء بالمناطق المصنفة سياحية أو الشروع فيه، أو قطع الأشجار، أو توطين المشروعات أو الترخيص باستغلالها في أي وجه يؤثر أو يغير من تصنيفها إلا بإذن من الهيئة العامة للسياحة، ولا يصدر الإذن إلا إذا كان الغرض المطلوب له يتماشى مع استعمالات المخطط السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نوع وحجم الاستثمار في كل منطقة سياحية.

