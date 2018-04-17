التحذير من الاعتداء على المناطق السياحية

وجه رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق يضر بشير مالك، خطابًا إلى وزير الحكم المحلي، بشأن التحذير من الاعتداءات على المناطق السياحية المصنفة، والموارد الأولية، والمقومات السياحية، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الخطاب دعا عمداء البلديات إلى التعاون مع الهيئة للحفاظ على المواقع السياحية والترفيهية، والغابات، والمنتزهات العامة والشواطئ، واستثمارها وفق المعايير التي تسهم في ديمومتها واستمراريتها، وانتهاج السبل الكفيلة بالحفاظ عليها، وبما يسهم في تنميتها وتطويرها وفقاً للمخططات المعتمدة.

يذكر أن القانون رقم (7) لسنة 2004م بشأن السياحة، يمنع الترخيص بإنشاء أو تشغيل وإدارة المحال العامة السياحية، إلا بموافقة من الهيئة العامة للسياحة، ومنع البناء بالمناطق المصنفة سياحية أو الشروع فيه، أو قطع الأشجار، أو توطين المشروعات أو الترخيص باستغلالها في أي وجه يؤثر أو يغير من تصنيفها إلا بإذن من الهيئة العامة للسياحة، ولا يصدر الإذن إلا إذا كان الغرض المطلوب له يتماشى مع استعمالات المخطط السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نوع وحجم الاستثمار في كل منطقة سياحية.

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