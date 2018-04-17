ماذا حدث بين السراج وحفتر؟

بعد صمت طويل عن خبر شغل طول البلاد وعرضها نفى المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إجراء أي اتصال بين القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر وبين رئيس المجلس فائز السراج.

وعلق السلاك على الأخبار المتداولة عن الحالة الصحية للمشير، واصفاً إياها بأنها لا تستند إلى مصادر غير موثوقة، ولا يمكن للسراج التعاطي معها.

وأضاف الناطق أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الجارية في القاهرة ستستمر، مبيناً أن السراج ناقش ذلك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية، وأكد السيسي دعمه لهذه الاجتماعات.

وأشار السلاك إلى أن لجنة من الضباط المكلفين من الرئاسي يتابعون مع رئيس المجلس نتائج الاجتماعات، منوهاً بدعم مصر والمجتمع الدولي لتوحيد المؤسسة.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري قد أكد في اتصال سابق مع 218 أن الحالة الصحية للقائد العام للجيش جيدة، معتبراً كل ما أثير حولها شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أعلنت البعثة الأممية رسمياً تواصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع المشير خليفة حفتر مساء الجمعة الماضي.

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