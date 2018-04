بعد نجاته من محاولة الاغتيال.. «البشير» يوجه أول رسالة لمتابعيه

المتوسط

وجه د.بشير صالح، مدير مكتب الزعيم الراحل معمر القذافي، كلمة إلى متابعيه، معتذرًا خلالها عن عدم قدرته على التواصل خلال الفترة الماضية.

وقال «صالح» عبر حسابه الشخصي على فيس بوك «إلى كافة أحبّتي وأهلي وإخواني ورفاقي وأصدقاء صفحتي الشخصية أشكر لكم الاهتمام ورسائلكم اللطيفة الدافئة أثناء الأزمة التي تعرضت إليها مؤخرا، وأعتذر لعدم قدرتي على الرد عليها بسبب كثافتها».

وأضاف مدير مكتب «القذافي»، «أشعر بمحبّتكم وعمق تعاطفكم أيها الكرام وسوف لن أقصر في الرد عليها متى سمحت لي الظروف بذلك» متابعًا؛ «أنا الآن بخير وأتعافى تدريجيا شكرا لكم مجددا ورعاكم الله»

وتعد تلك الكلمة هي الأولى للرئيس الأسبق لـ«محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، ورئيس مكتب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا في 23 فبراير الماضي، حيث قام مسلحون مجهولون بتوقيف سيارة «صالح» وأطلقوا النيران عليه، وأصيب برصاصتين الأولى في الصدر والثانية في الحوض، نقل على إثر الحادث للمستشفى وأجريت له عملية جراحية.

