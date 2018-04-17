تعرف على تفاصيل المؤتمر الصحفي للناطق باسم المجلس الرئاسي

العنوان-طرابلس

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن المجلس وبالتعاون مع وزارة المالية بحكومة الوفاق، أحال الترتيبات المالية للعام 2018 إلى المصرف المركزي وديوان المحاسبة للإقرار النهائي، متوقعا أن تنتهي الإجراءات خلال الأسبوع الجاري.

وتطرق السلاك، في مؤتمر صحفي عقده بديوان رئاسة الوزراء، للحديث عن عملية “عاصفة الوطن”، وذكر أنها تتابع عمليات الرصد وجمع المعلومات حول أي وجود لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق خارج نطاق للعملية، لافتا إلى أن القوة سيطرت بشكل كامل على منطقة العملية، مبينا أن هذه المنطقة تخلو من أي عناصر أو بؤر إرهابية.

واستعرض السلاك، نتائج مشاركة فائز السراج في أعمال القمة العربية بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، وأفاد أن رئيس المجلس الرئاسي أكد خلال كلمته، على تعامل حكومة الوفاق الإيجابي مع كل مبادرات الحل السياسي ودعم الجهود العربية والدولية الهادفة الى تحقيق التسوية للأزمة.

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