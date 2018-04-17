جلالة يطلع على المشاكل التي تواجه المهجرين الليبيين في مصر

ليبيا – إلتقى وزير شؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة مدير إدارة شؤون اللاجئين والنازحين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية ايناس الفرجاني.

وبحث اللقاء وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي المشاكل والأوضاع التي تواجه المهجرين الليبيين بجمهورية مصر العربية.

كما تم التطرق إلى نتائج مشاورات ليبيا حول الحوارات الحكومية للدول المعنية بالهجرة والنزوح.

يشار إلى أن جلاله التقى أمس الإثنين عدداً من المهجرين والنازحين في مصر للوقوف على المعاناة التي يواجهونها والمتمثلة في التعليم، والصحة، والظروف المعيشية.

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