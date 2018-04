«معيتيق» و«كاجمان» يُشاركان في احتفالية الذكرى الـ 60 لجامعة طرابلس

المتوسط:

شارك النائبان بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، صباح اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقامتها جامعة طرابلس بمناسبة الذكرى “60”، لتأسيس الجامعة، وذلك بحضور وزير التعليم ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وقدامى الخريجين، وعميدا بلديتي طرابلس وسوق الجمعة.

وألقيت خلالها العديد من الكلمات، التي أشادت بالمنارة العلمية التي قامت بتخريج كفاءات علمية بمختلف التخصصات، أسهمت في بناء ليبيا بفضل الآباء المؤسسين لها.

وأشاد مدير الجامعة في كلمته أمام الحضور، بالمراحل التي مرت بها الجامعة طيلة العقود الستة الماضية واستطاعت بفضل سواعد العاملين فيها أن تكون البيت الذي احتوى طلبة ليبيا من مختلف المناطق في إطار المؤسسة العلمية العريقة، كما تم افتتاح المعرض الخاص بالكليات خلال جولة في أروقته.

