الوفاق تضيّق الخناق على “فرانس 24”

قالت مديرة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق لمياء الزليتني، إن قناة “فرانس 24” غير مرحب بها في ليبيا، مبينة أن الإعلام الخارجي يرفض انتهاج سياسة تأجيج الشارع الليبي والتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وأضافت الزليتني، في بيان، أن “فرانس 24” غير معتمدة في الإعلام الخارجي وليس لديها مراسلين معتمدين في ليبيا، كما أنه لا يوجد أحد يمثلها ويحمل بطاقة الإعلام الخارجي.

وأوضحت أن القناة لم تجدد اعتمادها في ليبيا منذ سنوات، ولذلك سيتخذ الإعلام الخارجي كافة الإجراءات القانونية تجاه مراسلها الذي تجول بكاميرات قناته بدون أي تصاريح وموافقات من الإعلام الخارجي.

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