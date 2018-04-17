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الوفاق تضيّق الخناق على “فرانس 24”

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مديرة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق لمياء الزليتني، إن قناة “فرانس 24” غير مرحب بها في ليبيا، مبينة أن الإعلام الخارجي يرفض انتهاج سياسة تأجيج الشارع الليبي والتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وأضافت الزليتني، في بيان، أن “فرانس 24” غير معتمدة في الإعلام الخارجي وليس لديها مراسلين معتمدين في ليبيا، كما أنه لا يوجد أحد يمثلها ويحمل بطاقة الإعلام الخارجي.

وأوضحت أن القناة لم تجدد اعتمادها في ليبيا منذ سنوات، ولذلك سيتخذ الإعلام الخارجي كافة الإجراءات القانونية تجاه مراسلها الذي تجول بكاميرات قناته بدون أي تصاريح وموافقات من الإعلام الخارجي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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