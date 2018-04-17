رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة يتلقي مدير محطة كهرباء شمال بنغازي

البيضاء 17 أبريل 2018 (وال) – عقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في مدينة البيضاء اجتماعًا ضم رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، مع مدير محطة كهرباء شمال بنغازي المهندس عبدالعزيز الدرسي ومساعد مدير المحطة المهندس أحمد الفائدي.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيأة ربيع خليفة إن الاجتماع ناقش سير عمل المحطة حيث تعتبر محطة كهرباء شمال بنغازي المغذي الرئيسي للكهرباء في المنطقة الشرقية.

وأضاف خليفة في أن مدير محطة كهرباء شمال بنغازي قدم خلال الاجتماع الاحتياجات العاجلة والرئيسية لرئيس الهيأة تزامنًا مع دخول فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الناطق الرسمي باسم الهيأة أن رئيس الهيأة تعهد بتلبية جميع الاحتياجات لمحطة كهرباء شمال بنغازي وبشكل عاجل.

وأكد خليفة أن هذا الاجتماع يعتبر جزء من سلسلة اجتماعات قامت بها الهيأة لتلبية احتياجات الشركة العامة للكهرباء حتى تصل الكهرباء لكل المواطنين في كافة ربوع ليبيا.(وال – البيضاء) إ م / أ د

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