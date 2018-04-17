هذه ملابسات الاعتداء على مسؤول الإعلام بجوازات طرابلس

أكد مدير مكتب الإعلام بمصلحة الجوازات بطرابلس علي ابوغباقة انه تعرض لاعتداء مسلح. وقال ابوغباقة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن عناصر “ثوار طرابلس” ذهبوا للقائمين على العلاقات بوزارة الداخلية “برنامج الأمن والمواطن” لتوثيق موضوع بشأن الجوازات ومشكلاتها ونقصها. وأضاف ابوغباقة انه أرسل رسالة لرئيس مصلحة الجوازات وجرى إتمام الإجراءات اللازمة وبالفعل جاء رئيس مصلحة الجوازات إلى المقر بطرابلس مشيرا إلى انه (ابو غباقة) كلف بمرافقتهم في عملية التوثيق وأخذهم آراء المواطنين بشأن المشاكل المتعلقة بالجوازات.

وتابع “ولكن عندما نزلنا وجدنا الذين رفضوا التصوير قائلين انه ممنوع” وزاد قلت: أنهم وزارة داخلية ما شأنكم انتم فقام “احدهم بالاعتداء علي لفظيا ليتطور الأمر إلى اشتباك يدوي انتهى بقيام احدهم بضربي بمسدس على رأسي محدثا جرحا استوجب نقلي لمرفق صحي (لتخييط) الجرح”.

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