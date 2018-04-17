الثني يحث وزراء داخلية وتعليم المؤقتة على بذل الجهود للارتقاء بمستوى خدمات وزاراتهم

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الثلاثاء في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز الزوي.

جاء ذلك بحسب الموقع الرسمي للحكومة المؤقتة عقب يوم من أدائهم ووزير العدل المستشار محمود صليل اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

الثني هنأ وزيري الداخلية والتعليم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب، مؤكداً أن الثقة التي منحها لهما ولوزير العدل وعززت من قبل أعضاء مجلس النواب تضع عليهم المسؤولية التامة في الانطلاق بالوزارات الثلاثة لخدمة الوطن والمواطن وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل أمامهم.



وبحث الثني مع وزير الداخلية ووزير التعليم الترتيبات النهائية لعمليات التسليم والاستلام بين الوزراء الجدد والمكلفين السابقين بتسيير هذه الوزارات، حاثاً إياهم على بذل قصار جهدهم في الارتقاء بمستوى خدمات وزاراتهم بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.



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