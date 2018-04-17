مباحثات ليبية بريطانية حول الازمة الليبية

عقد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب اليوم الثلاثاء لقاءً مع المستشار السياسي والإعلامي في السفارة البريطانية “جوناثان وورقان”. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة ان اللقاء بحث الأزمة السياسية في ليبيا، ومدى إمكانية مساهمة الرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة في إحداث تغيير نحو الأفضل في هذا الملف. كما عقد العقاب لقاء مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي بحكومة الوفاق أيمن القماطي لمناقشة الإشكاليات التي تواجه وزارة التعليم وبحْثِ السبل الكفيلة لحلها.

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