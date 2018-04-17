“فرسان الشعر الشعبي” تجربة جديدة على الشاشات الليبية

العنوان-أجدابيا

اختتم فريق عمل السلسلة الوثائقية “الفرسان في الشعر الشعبي” تصوير المشاهد التي تسلط الضوء على الموروث الليبي الغني والغائب عن الساحة العربية .

وقال مخرج سلسلة (الفرسان) الإعلامي علي حامد العريبي للعنوان: “لدينا شعر شعبي يعج بالكثير من الصور البلاغية والتراكيب اللغوية الثرية لكنه في حكم المجهول بسبب غياب الدور الإعلامي في إبراز الشعراء ونتاجهم ومن هنا ولدت الفكرة” وبحسب العريبي فإن “الجديد في الفكرة هو طريقة المعالجة برؤية تليقُ بتفردها، مع ملاحقة تفاصيل الحياة اليومية لفارس الحلقة – الشاعر- في مجتمعهِ بين الناس” ويهدف البرنامج الى تقديم معالجة فنية لنقل واقع يتحدى التغريب واشهار مادة ابداعية امتزج فيها الموروث الثقافي التاريخي مع الخبرة الإنسانية إلى جانب التعبير عن ثقافة الشعراء الشعبيين ونشأتهم وتأثير البيئة المحيطة وتعريف المشاهد العربي عليهم ، كما يرسل البرنامج رسائل حول التعايش والسلم والمصالحة بين أبناء الوطن بعيدا عن أساليب التعبئة ولغة الحروب .

البرنامج يأتي في 7 حلقات تلفزيونية ، زمن كل حلقة 46 دقيقة ، تختص بالشعراء الشعبيين وسرد حياتهم في قالب ديكودرامي مع إلقاء قصائد ما بين 3 -5 في كل حلقة ما يجعله مرجعا مهما للباحثين والمهتمين بالتراث أما ضيوف الحلقات فهم : الشاعر جمعة بوخبينة – الشاعر محمد بوهارون – الشاعر بوبكر رابح – الشاعر عامر شيت – الشاعر علي شحات الفاخري – الشاعر عبدالرحمن عابد بوجازية – الشاعر غيث القرقعي

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