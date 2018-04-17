السلاك يستعرض نتائج مشاركة فائز السراج في القمة العربية

استعرض الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السلاك”، نتائج مشاركة الرئيس في أعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين التي عُقدت الأحد بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية بحضور قادة وممثلي الدول العربية.

وأفاد أن السراج، أكد خلال كلمته في القمة، على تعامل حكومة الوفاق الإيجابي مع كل مبادرات الحل السياسي ودعم الجهود العربية والدولية الهادفة الى تحقيق التسوية للأزمة، مع ترحيبه بخارطة الطريق التي عرضها المبعوثُ الأممي والتي جاءت لتؤكد ما سبق وأن طرحه الرئيس في مبادرته الداعية إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للصراع السياسي في ليبيا لإنهاء الانقسام.

وأكد السراج على مواقف دولة ليبيا الثابتة والحازمة في إدانة الإرهاب والتطرف والالتزام بمحاربته أينما وجد.

واستعرض “السلاك” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، لقاء رئيس المجلس الرئاسي بالرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، حيث بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها.

وأكد الرئيس المصري على دعمه لمفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية التي تُجرى بالقاهرة وعلى موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة التوصل الى حل للأزمة الليبية من خلال المسار السياسي وإجراء الانتخابات.

كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الليبية المصرية العليا برئاسة الرئيسين عقب شهر رمضان المبارك لبحث مجالات التعاون المختلفة.

وفي سياق متصل، استعرض “السلاك”، إجراء الرئيس محادثات مع العاهل الأردني الملك “عبد الله الثاني”، على هامش القمة حيث تناولت مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأبدى العاهل الأردني استعداد بلاده للإسهام في رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال برامج متطورة للتدريب.

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