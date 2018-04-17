تطعيم أبناء المهاجرين غير الشرعيين بطرابلس

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس انه تم اليوم الثلاثاء تطعيم أطفال من أبناء المهاجرات النزيلات بفرع الجهاز. وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن عملية التطعيم جرت بإشراف رئيسة الوحدة الصحية بفرع طرابلس طريق السكة وبالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية”ICM “و المجمع الصحي الإنعتاق ببلدية أبوسليم. ووثقت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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