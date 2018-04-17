ماذا قال بن عيسى بشأن حكومة الوفاق وقراراتها الاخيرة

سلط الكاتب الصحفي فتحي بن عيسى الضوء على حكومة الوفاق الوطني وقراراتها الاخيرة. وقال بن عيسى في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “عاصمة المليشيات وحكومة الفرقاطة” ان “طرابلس عاصمة المليشيات، وحكومتها حكومة الفرقاطة، العميلة الخائنة الخانعة، الذليلة”. وأضاف أن “الاتهامات لحكومة الفرقاطة بدأت ولم تنته.. ولا أعتقد أنها ستنتهي قريبا”.

وتابع “وبناء على الضخ المستمر عزف بسطاء عن العودة لبيوتهم، إما إيمانا بقضية هي مجرد شعار عند غيرهم، أو خوفا وتخويفا، لتستمر معاناتهم، في انتظار المصالحة.” وزاد أنه “خلال الأسبوعين الماضين مرت جملة من الأخبار، لم تلق اهتماما لأنها وقعت في عاصمة المليشيات كما يحلو للبعض تسميتها، ولأن من كان وراءها عملاء حكومة الفرقاطة، والتي أصبحت عمليا سفينة النجاة لمن إليها التجأ”.

وأورد في تدوينته عددا من الأخبار هي : الخبر الأول: “النائب العام في حكومة الفرقاطة والذي يقع مكتبه في عاصمة المليشيات يصدر قرارا بوقف ملاحقة عددا من أركان النظام الجماهيري، والسيد مصطفى الزائدي يحيي الخطوة ويشيد بها!!” الخبر الثاني: “رئيس المجلس الرئاسي يوافق على تعيين شاب ينتمي لأسرة معارضة للنظام الجماهيري ناطقا باسمه وهو السيد (محمد السلاك)، ويوافق على تعيين اعلاميين مميزين محسوبين على النظام الجماهيري وهما السيدين(محمود البوسيفي)، و(عبد الحكيم معتوق) ليمثلا “ليبيا الجديدة” في عاصمة الاعلام العربي “القاهرة”، حسب تعبيره. الخبر الثالث: “وصول جوازات سفر الليبيين المقيمين/المهجرين في مصر، وفي الأسماء نجد أركان النظام الجماهيري من ضمن من جاء لسفارة الليبية وصور واستلم جوازه، وفيهم من هو مصنف ضمن الصقور، فنجد في القائمة السيد علي الكيلاني، والسيد السنوسي الوزري، والقائمة تطول”.

الخبر الرابع: “عودة الكثير من أركان ورموز النظام الجماهيري إلى طرابلس، ولم يتعرض طريقهم أحد، ومن يزور فندق هارون في الظهرة أو المهاري سيرى خلطة عجيبة، رموز المعارضة “الكلاب الضالة سابقا”، مع رموز النظام الجماهيري “الطحالب سابقا”، مع رموز ثوار فبراير “الجرذان سابقا”. “وقبل ذلك شكل واستعان ويستعين السيد السراج حكومته من مزيج من معارضين، وجماهيرين، وثوار فبراير، لم يجد غضاضة، في الاستعانة بمن يعتقد أنه يسهم في نجاح رؤية حكومته”. ورأى بن عيسى أن “هذه الخطوات تحتاج أن نؤسس عليها وندفع بها إلى الأمام، وأتمنى ممن يعنيهم الأمر أن يحثوا الناس على الاستفادة من هذا المناخ كما استفادوا هم، وهذا حقهم لا جميل فيه لأحد، ولكنه احتاج لشجاعة الفراقيط وتفهم المليشيات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية