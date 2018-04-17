الرئاسي والأعلى يتفقان على توحيد مؤسسات الدولة السيادية

طرابلس-العنوان

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق توافق وطني وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية واحترام المسار الديمقراطي.

وبحسب المكتب الإعلامي بحث الطرفان خلال الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وأطر وآليات التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وفقا لطبيعة مهام كل منهما.

وأضاف المكتب أن الطرفين ناقشا المختنقات التي تواجه عددا من مرافق الخدمات العامة وجهود الحكومة لحلها وفقا للأولويات وبقدر ما يتوفر لها من إمكانات،كما تطرقا لسبل حل المأزق الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد.

وشدد الطرفان خلال لقائهما على أهمية احترام المسار الديمقراطي وصولا لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة.

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