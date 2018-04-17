السراج وبيروني يناقشان مستقبل الانتخابات في ليبيا

طرابلس-العنوان

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وانعاش الاقتصاد.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أشاد السفير الإيطالي بجهود حكومة الوفاق لتحقيق المسار الديمقراطي الذي يفضي إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات هذا العام.

ومن جانبه أكد السراج أن المفوضية العليا للانتخابات قطعت خطوات هامة للتجهيز للانتخابات،في انتظار الاستفتاء على مشروع الدستور وإقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات حتى تجرى على أرضية دستورية صلبة تنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي وتنتهي بذلك حالة الانقسام،التي أثرت سلبا على مؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية