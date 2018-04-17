«الثني» يناقش مع وزيري الداخلية والتعليم الجدد ترتيبات التسليم والاستلام

عين ليبيا

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز الزوي وذلك عقب يوم من أدائهم ووزير العدل المستشار محمود صليل اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وهنأ وزيري الداخلية والتعليم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب أمس الاثنين، مؤكدا أن الثقة التي منحها لهما ولوزير العدل وعززت من قبل السادة أعضاء مجلس النواب تضع عليهم المسؤولية التامة في الانطلاق بالوزارات الثلاثة لخدمة الوطن والمواطن وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل أمامهم.

وناقش مع وزير الداخلية ووزير التعليم الترتيبات النهائية لعمليات التسليم والاستلام بين الوزراء الجدد والمكلفين السابقين بتسيير هذه الوزارات.

وحث السادة الوزراء لبذل قصار جهدهم في الارتقاء بمستوى خدمات وزاراتهم بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.

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