المتوسط :

قال المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عبد الله بليحق، أن المجلس علق جلسة اليوم عند اعتماد الميزانية لحين اعتمادها في جلسة الاسبوع المقبل.

و أفاد بليحق أن جلسة اليوم تضمنت مناقشة مشروع إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة للعام الجاري والذي تقدمت بها الحكومة المؤقتة لمجلس النواب لإقراره

