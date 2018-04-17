قندة تدين "الإستلاء على الأراضي البور الواقعة بين زلة وودان"

أدانت عضو مجلس النواب عن الجفرة مدللة قندة ما وصفته بقيام مجموعة من المواطنين بالاستيلاء وحيازة الأراضي البور الواقعة بين زلة وودان

وفي تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” قالت قندة أنّه “ليس من المعقول ولا من المقبول حدوث هذه التجاوزات الخطيرة والممارسات المشينة المتمثلة في قيام مجموعة من المواطنين بالاستيلاء وحيازة الأراضي البور الواقعة بين زلة وودان دون أدنى وازع من ضمير في مخالفة صريحة لكل التشريعات والقوانين المحلية والدولية التي تنظم حيازة الأراضي للأغراض المختلفة وهو في ذات الوقت انكار لحقوق الأجيال القادمة التي من حقها العيش على هذه الأرض التي لو لم يحافظ عليها الأجداد لما وصلت الينا” وفق تعبيرها.

وأضافت عضو مجلس النواب أن “غياب الدولة وضعف أدوات انفاذ القانون يجب أن لا يكون مدعاة لارتكاب مثل هذه الأعمال من طرف أناس يملكون إمكانات ليست متوفرة لغيرهم من مواطنيهم الذين يكتفون بالتفرج والتذرع الى الله الذي خلق السموات والأرض وجعلها ممهدة للخلق جميعا وحرم علىهم التعدي على حقوق غيرهم من القصر والضعفاء الذين لهم حق الانتفاع ولا يعرفون اليه سبيلا” على حدّ قولها.

مؤكّدة بالقول: “جميعنا يعرف أن حيازة الأراضي والأنتفاع بها يتم وفق تشريعات نافذة تتمثل في مجموعة من القوانين التي تنظم وتضمن حق المنتفع وتحفظ في ذات الوقت حقوق الغير وذلك من خلال تحديد المساحات المسموح بها عن طريق انشاء التقسيمات الزراعية _ في حال كانت تلك الأراضي لغرض الزراعة _ وتخصيص تلك المساحات من خلال الكتيبات الزراعية لأرباب الأسر بناء على بحوث اجتماعية وغير ذلك من الإجراءات ولا يحق للأبناء غير المتزوجين الحصول عليها بغية اتاحة الفرص للشباب للحصول على حقوقهم في المستقبل ” بحسب تعبيرها.

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