انطلاق احتفال جامعة طرابلس بذكرى تأسيسها «الستين»

عين ليبيا

انطلقت صباح اليوم بمدرج كلية العلوم جامعة طرابلس، الاحتفالات الرسمية للذكرى الستين لتأسيسها، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور “نبيل النطاح” رئيس جامعة طرابلس، والدكتور “عثمان عبد الجليل” وزير التعليم بحكومة الوفاق والنائبان بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” و”عبد السلام كاجمان”، وأعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء مجلس الأعلى الدولة ووكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء من الكليات والجامعات الليبية ورئيس اتحاد الطلبة بالجامعة، وبعض من عمداء البلديات ومدراء الإدارات والهيئات والمراكز بالدولة الليبية، بالإضافة إلى رؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات ووكلاء الجامعة السابقين والحاليين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والاتحاد العام للطلبة وطلبة الكليات والعديد من الشخصيات والضيوف الذين شاركوا الجامعة احتفاليتها بالعيد الستين.

هذا وقد انطلقت الاحتفالية بإشعال شعلة الجامعة، تلها العديد من الكلمات بالمناسبة، حيث هنأ الدكتور “نبيل النطاح” مجتمع الجامعة بكل شرائحه بهذه المناسبة العزيزة التي تعتبر ذكرى مهمة لكل باحث، متمنيا أن تستمر المسيرة العلمية الكبير للجامعة في التقدم والازدهار، من بعدها تم تكريم رؤساء جامعة طرابلس السابقين.

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