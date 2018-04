“عمران” تعلق على بيان النواب حول المبعوث الأممي “غسان سلامة”

علقت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران ، على بيان 67 نائبا الصادر أمس الأثنين، باعتبار المبعوث الأممي غسان سلامة يتلاعبالقضية الليبية حيث يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشارت عمران، خلال تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، بأن تعدد المراحل الانتقالية وعدم الاعتماد على دستور دائم للبلاد يعد هو خطوة لانتخابات دون أساس دستوري، مجددة مطالبتها لمجلس النواب بسرعة اصدار قانون الاستفتاء.

وجددت عمران مطالبتها لأعضاء مجلس النواب بالإسراع لإجراء العملية الاستفتائية على مشروع الدستور لإكمال المسار الدستوري بإقرار دستور دائم للبلاد

