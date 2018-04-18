بالفيديو… رد فعل ركاب طائرة ليبية اختل توازنها في الجو

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، حالة الرعب بين الركاب داخل مقصورة الطائرة.

وذكرت قناة “218tv” الليبية، أن الطائرة تابعة لشركة البراق، وفي أثناء رحلتها من مطار بنينا إلى طرابلس، شعر ركابها بأمر غير طبيعي، لاختلال توازنها في الجو، قبل أن يتدارك القائد الموقف ويتمكن من الهبوط بسلام في مطار معيتيقة الدولي.

وتعرضت الطائرة لـ”مطب هوائي” كاد أن يسقطها، فيما ذكرت أخرى للقناة، أن خللا في أنظمة الهبوط وراء ذلك.

أقلعت الطائرة من مطار بنينا بعد إجراء مجموعة من الفحوصات الدورية على الأنظمة التي تقام عادة للطائرات الواصلة أو المغادرة، وفق قانون الطيران المدني.